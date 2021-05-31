Горняк22: Народные приметы на 31 мая: чего ждать, если дуб распустился, а ясень нет
Лето. Природа Фото: pixabay.com
31 мая — день почитания нескольких мучеников, пострадавших от язычников за христианскую веру,а крестьяне обязательно сеяли овес
31 мая православная церковь вспоминает Феодота Анкирского, а также семь дев мучениц: Александру, Текусу, Клавдию, Фаину, Евфрасию, Матрону и Иулию.
По сведениям сайта Vsyamagik.ru, Феодот жил в III веке в городе Анкире Галатийской области, был христианином и держал гостиницу. Когда при правлении императора Диоклетиана начались гонения на христиан, мужчина организовал у себя для них приют, где прятал от язычников. В это же время правитель города Феоткен арестовал семь девственниц, воспитанных в христианстве, среди них была тетка Феодота. Девушек отдали на осквернение мужчинам, но последних так тронули мольбы о пощаде, что пленниц отпустили. Тогда дев назначили жрицами Артемиды, провезли по городу голыми и заставили мыть идолов. Но мученицы отказались, за что их утопили в озере. Феодот вытащил тела девушек из воды и похоронил. Когда про это узнал правитель, он подверг мужчину мучениям и казнил.
У крестьян 31 мая считался самым благоприятным днем для посева овса.
Народные приметы на 31 мая:
- Если дуб распустился раньше ясеня – лето будет засушливым.
- Если дуб не распустился к этому дню, урожай яровых окажется плохим.
- Пар от земли идет – скоро начнется дождь.
- Кукушка долго кукует – погода будет теплой.
- Бледное солнце во время заката предвещает дождь.