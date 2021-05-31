Горняк22: Алтайские единороссы начали подсчет голосов после праймериз

Реготделение партии "Единая Россия" Фото: Анна Меньшикова

Лидеры голосования станут кандидатами на предстоящие сентябрьские выборы в Госдуму и в Алтайское краевое законодательное собрание

В Алтайском крае завершился праймериз «Единой России» и уже начался подсчет голосов, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Всего в регионе работало 1 700 участков. По данным на 18.00 30 мая, в голосовании приняли участие более 109 тысяч человек – это около 6% от общего числа избирателей. Еще 72,7 тысячи человек проголосовали в режиме онлайн.

Победители голосования станут кандидатами на выборы в Госдуму и и Алтайское заксобрание. Список претендентов в АКЗС рассмотрят на региональной партконференции, а кандидатов в Госдуму утвердят на съезде в Москве.

Секретарь регионального отделения Александр Романенко выразил уверенность, что отбор прошли самые достойные кандидаты.

Окончательные итоги предварительного голосования станут известны 31 мая.

Ранее сообщалось, что счётные участки праймериз «ЕР» на Алтае работают «без жалоб и столпотворений».

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