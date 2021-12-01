Горняк22: Как разбогатеть 1 декабря: народные приметы на Платона и Романа

Погода. Зима Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки читали молитвы о материальном достатке, а также гадали по погоде, какой будет предстоящая зима

1 декабря отмечается народно-христианский праздник «Платон и Роман Зимоуказатели». По-другому его называют «Зимоуказчики», «Платон и Роман», «День Платона да Романа». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 1 декабря

По этому дню наши предки судили о том, какой будет зима. По утру предсказывали начало зимы, по полудню – середину, а по вечеру – ее конец.

Если 1 декабря дома находили живого комара, то вскоре ожидали оттепель. А вот сильный мороз предсказывал появление круга вокруг месяца.

В этот день наши предки обязательно молились Платону и Роману о материальном достатке. Делалось это до того, как нужно было начать какую-либо работу. Святых также просили помочь благополучно пережить зиму и собрать хороший урожай осенью.

Народные приметы 1 декабря

Какой этот день – такая и зима.

Если день теплый, то зима будет теплая.

Сколько раз переменится погода в течение дня, столько перемен будет и в предстоящую зиму.

Если дует сильный ветер, зимой часто будут вьюги и метели.

Если ворона ходит по дороге, значит, скоро будет оттепель.

У горящей лучины конец чернеет – ожидай тепло.

Грачи появились в стаях галок – к теплой зиме.

Экономика. Монеты. Деньги Фото: Pixabay

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