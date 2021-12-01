Горняк22: Всемирный день борьбы со СПИДом 2021: история и важные факты
День борьбы со СПИДом Фото: pexels.com
Всемирный день борьбы со СПИДом не носит праздничный характер. Он создан для того, чтобы донести до всего мира важность борьбы с заболеванием
История Всемирного дня борьбы со СПИДом
Всемирный день борьбы со СПИДом был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. С того момента это событие ежегодно отмечают 1 декабря. Об этом сообщает calend.ru.
Этот день создали для того, чтобы повысить осведомленность населения планеты об этом заболевании, способах его распространения, а также методах предотвращения и возможностях лечения.
Каждый год этот день посвящен определенной теме. В 2021 году она звучит так: «Покончить с неравенством. Ликвидировать СПИД».
Факты о заболевании
- По данным 2020 года, около 38 млн людей на планете живет с ВИЧ.
- ВИЧ-инфекцией можно заразиться половым путем, через кровь, при вторичном использовании шприцев. Заболевание также может передаться от матери к ребенку во время родов или же при кормлении его грудью.
- Средняя продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного при отсутствии лечения составляет 5-10 лет.
- СПИД – это конечная и самая тяжелая стадия развития ВИЧ-инфекции.
- Существуют лекарственные препараты, которые подавляют размножение вируса, не дают болезни прогрессировать и не допускают перехода ВИЧ-инфекции в СПИД.
- ВИЧ нельзя заразиться в быту, при поцелуях, укусах, чихании и рукопожатиях. Также он не передается и комарами.
- Каждый год 2 млн человек умирают от СПИДа, потому что не имеют доступа к лекарствам.
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