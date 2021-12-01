Горняк22: В Барнауле многодетные продают бесплатные участки от государства

Строительство. План Фото: pixabay.com

В Алтайском крае многодетные семьи годами ждут земли для строительства дома, а некоторые зарабатывают на этой мере господдержки

В очереди на предоставление земельных участков для многодетных в Алтайском крае стоит более 12 тысяч семей. При этом в Барнауле существует практика, когда, получив земельный участок от государства для улучшения условий проживания детей, родители буквально через несколько дней продают его. Об этом рассказала «Толку» юрист Мария Доценко.

С подобной ситуацией юрист столкнулась, защищая интересы своего клиента, у которого кадастровые инженеры отмежевали часть земли в пригороде.

«Когда стала разбираться, выяснила, что земельный участок при помощи риэлторов получила бесплатно многодетная семья. Через пять дней родители выставили его на продажу. Думаю, это не единичный случай», – рассказала Мария.

Насколько законна эта сделка, с ее слов, решит суд. Но лично она возмущена, что в то время как тысячи семей ждут землю, чтобы реально улучшить условия детей, есть те, кто, получив ее от государства, зарабатывает на этом.

«Все бы ничего, но земля бесплатно предоставлена многодетной семье, согласно федеральному закону, для строительства. Получив ее, родители должны выделить доли детям, построить дом, а затем, если все же решат продавать, необходимо получить согласие опеки, которая должна убедиться, что не будут ущемлены права детей. В реальности за этим никто не следит. Насколько такая сделка законна, скоро узнаем из судебного решения», – пояснила свою позицию Доценко.

С 2019 года в Алтайском крае многодетные семьи могут самостоятельно выбирать себе участок под строительство. В некоторых регионах эту меру поддержки заменили на денежную выплату. То же самое планируют сделать и краевые власти. Уже разработан соответствующий законопроект, который прошел первое чтение в алтайском заксобрании. Предполагается, что семьям будут выплачивать по 200 тысяч рублей.

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