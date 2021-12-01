Горняк22: Мэр Бийска анонсировал ремонт коммунального моста и строительство нового

Коммунальный мост в Бийске Фото: Сергей Кулыгин, БР

В планах на ближайшие годы власти города также наметили реконструкцию нескольких транспортных развязок, в том числе объездной дороги в микрорайоне Зеленый Клин, а также строительство дороги по дамбе

В 2022 году в Бийске начнут ремонт коммунального моста, через который в том числе проходит туристический трафик в соседнюю Республику Алтай. Кроме того, в наукограде намерены возвести второй подобный объект. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил мэр города Александр Студеникин.

Он отметил, что проект реконструкции в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» уже подтвердили краевой адресной инвестиционной программой. Но организовать ремонт будет довольно не просто.

«Это большой серьезный проект. Мы понимаем, насколько сложно его будет организовать при наличии всего одного постоянно действующего стационарного коммунального моста», – цитирует Студеникина «Бийский рабочий».

Кроме того, в городе появится еще один коммунальный мост – по словам градоначальника, этот проект «вошел в программу».

«Мы делаем первый шаг, приближаемся к одному, наверное, из самых сложных, но необходимых для города проектов – это второй коммунальный мост», – сообщил мэр.

Студеникин отметил, что на стадию проектирования «требуется серьезное финансирование», в последующем еще предстоит определить источники финансирования. Где конкретно появится новый мост и когда это произойдет, – он не уточнил.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле предложили схему движения трамваев на время ремонта у Нового рынка.

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