Горняк22: Площадь Сахарова в Барнауле перекроют для проезда с 4 декабря

Новогодний городок на площади Сахарова Фото: Анна Меньшикова

С предстоящей субботы здесь начнется возведение главной новогодней площадки – после завершения работ территория станет пешеходной вплоть до середины января

В Барнауле с субботы, 4 декабря, перекроют для движения автотранспорта площадь Сахарова в рамках подготовки к празднованию Нового года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На территории приступят к установке главной городской елки и новогоднего городка.

Предполагается, что демонтируют городок 17 января 2022 года, после этого проезд по площади будет возобновлен.

Ранее стало известно, что из-за распространения коронавирусной инфекции в Барнауле не будет традиционного открытия главной елки и фейерверков.

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