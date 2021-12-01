Горняк22: В Барнауле отключили светофор на перекрестке с улицей Власихинской

Светофор Фото: pexels.com

Регулировщик возобновит работу только во второй половине дня вторника. До этого автомобилистов просят соблюдать требования дорожных знаков

В Барнауле 30 ноября отключили светофор на оживленном пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный Бор. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Электронный регулировщик не будет работать вплоть до 15.00 вторника.

Уточняется, что мера нужна для планового ремонта на сетях электроснабжения.

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде участка и ориентироваться на требования дорожных знаков.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что барнаульцы негодуют из-за вечной пробки на пересечении трех дорог.

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