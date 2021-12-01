Горняк22: Что такое фритты на стекле автомобиля и зачем они нужны

Автомобиль Фото: pixabay.com

Многие автовладельцы замечали широкие черные каемки по краям лобовых стекол. Рассказываем, что это такое и зачем они нужны

Черные точки по краям лобовых стекол автомобиля называются фритты. И находятся они там не для красоты, как можно подумать изначально, а выполняют очень важную функцию.

Фритты – это керамическая краска или специальная стеклокерамика. Удалить эти черные точки не получится, так как они нанесены методом трафаретной печати и обработаны в печи. Об этом сообщает портал quto.ru.

Они бывают не только круглыми, но и квадратными, прямоугольными и даже в виде линий.

Фритты защищают от ультрафиолетового излучения клей, на который посажено автостекло. Этот клей-герметик предотвращает попадание в салон воды и разрушается под воздействием ультрафиолета. Также фритты нужны для того, чтобы защитить пассажиров от яркого солнца.

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