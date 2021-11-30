Горняк22: Кто такой Никон Радонежский и о чем молятся этому святому

Храм. Церковь. Православие Фото: Фото: pixabay.com

30 ноября православная церковь отмечает День памяти преподобного Никона Радонежского. Рассказываем, кто он такой и о чем ему молятся

Кто такой Никон Радонежский

Преподобный Никон Радонежский был ближайшим учеником и преемником Сергия Радонежского. Родился он в 14 веке в Юрьеве-Польском в благочестивой семье. Об этом сообщает портал pravoslavy.ru.

Никона постригли в иночество, а когда он достиг совершеннолетия, его возвели в сан иеромонаха. Преподобный Сергий разрешил любимому ученику жить с ним в одной кельи. Чуть позже он сделал преподобного Никона сначала помощником настоятеля, а после назначил своим преемником.

После смерти Сергия Радонежского Никон заботился о монахах, которые жили в обители. Он всегда находил нужные слова одобрения для иноков. Его любили за смиренный нрав и благочестивое поведение.

О чем молятся Никону Радонежскому

Крест. Церковь. Христианство Фото: Pixabay

Преподобному Никону Радонежскому молятся о прибавлении послушания детям, о благословении их в учебе. Также к нему обращаются для обретения смирения перед Господом.

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