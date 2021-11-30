Горняк22: От -22 до +1 градуса ожидается 30 ноября в Алтайском крае

Зима. Снег. Девушка Фото: Pexels

Потепление вернется в регион в начале декабря, принеся с собой снегопады и оттепель. При этом по ночам в крае держится стабильный «минус»

В последний день осени, 30 ноября, в Алтайском крае ожидается температурный разбег от -22 градусов ночью до -4…-9, а по югу местами до +1 градуса в дневное время. В этот день без осадков. При этом утром местами возможны изморозь и туман. На дорогах по-прежнему сохраняется сильная гололедица. Южный ветер подует со скоростью 2-7м/с, с порывами до 12 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле во вторник около -4…-6 градусов. Осадков не ожидается. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.

В ближайшие дни в Алтайском крае потеплеет до 0…+5 градусов, к выходным ожидаются осадки в виде снега.

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