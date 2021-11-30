Горняк22: Зачем «закатывать зиму» 30 ноября: народные приметы на Григория Зимоуказателя

Зима. Девушка. Снег Фото: Pexels

В этот день на Руси наши предки кувыркались по свежему снегу, а также предсказывали, какой будет погода зимой по катанию колеса

30 ноября отмечается народно-христианский праздник «Григорий Зимоуказатель». По-другому его называют «Встреча Сивера», «Григорий», «Предзимье» и «Никон». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 30 ноября

Считалось, что 30 ноября окончательно устанавливается зима. В это время наступал период устойчивых морозов и снежного покрова.

Наши предки в этот день «закатывали зиму». Они кувыркались по свежему снегу, таким образом славя солнце. Это было занятие не только для малышей, но и для всех взрослых. Считалось, чем дальше укатится человек, тем суровее будет зима и удачнее весь следующий год.

На Григория обычно дух холодный северный ветер, который предки называли Сивером. Считалось, что от него зависели метели, зимние дороги и зимний промысел. В народе говорили: «Человек за порог, а его с ног сбивает ветерок».

Народные приметы 30 ноября

Если стоит хорошая погода, то зима будет мягкой.

Если стоит пасмурная погода, то зимой будет мало солнца.

Если мороз ударил, то скоро грянут холода.

Если лед на реке имеет темный цвет, то в следующем году урожай будет богатым.

Если 30 ноября хорошо закатать зиму, то в следующем году болезни отступят.

Солнце всходит столбом – к вёдру.

Каков Григорий — такова и зима.

Ветер. Снег Фото: Фото: pixabay.com

Источник

ТОЛК