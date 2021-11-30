Горняк22: Астролог рассказала, каким будет декабрь для всех знаков зодиака

Астрология. Гороскоп. Знаки зодиака Фото: pixabay.com

Последний месяц 2021 года для некоторых знаков зодиака начнется напряженно. Однако конец декабря обещает быть благоприятным, а новогодняя суета затмит неприятные события

Профессиональный астролог Наталья Сова дала несколько рекомендаций читателям «Толка», как с точки зрения энергии эффективно провести декабрь

Первая неделя декабря начнется с солнечного затмения, которое уже давно обросло страшными историями и суевериями. Неделя до затмения и неделя после, по словам эксперта, считается мощнейшим периодом для старта различных бизнес-проектов, создания деловых коалиций и ребрендинга действующего бизнеса.

В период до 14 декабря некоторые люди рискуют потратить свои последние запасы. Однако более осознанным это время подарит шанс создать деньги на пустом месте. Астролог рекомендует не брать кредиты, влезать в долги, а также давать в долг кому-либо.

Развод. Расставание. Любовь Фото: Pexels.com

В любовных отношениях партнеры могут начать ревновать, подозревать и манипулировать. Для того, чтобы безболезненно пройти этот период, эксперт советует добавить остроты в физическое взаимодействие влюбленных. Полезным будет и совместное занятие экстремальными видами спорта.

К середине месяца усилится противостояние идеологических интересов. Вероятны новости из-за рубежа, которые повлияют на внутренние дела. С 14 по 16 декабря астролог рекомендует быть внимательнее к своим и чужим тайнам. Высока вероятность того, что вскроется неприятная история или тайна.

С 19 по 21 декабря из-за влияния планеты Венера многих людей ожидают возвращение долгов, бывших возлюбленных и возобновление старых партнерских связей.

Чтобы прожить этот период с большей выгодой эксперт советует стараться взвешенно относиться к восстановлению партнерства и задумать о том, с кем из окружения лучше попрощаться. А также это время хорошо подходит для поиска нового источника дохода.

Последняя декада декабря пройдет относительно спокойно и гармонично. Новогодняя суета немного затмит предыдущие события.

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