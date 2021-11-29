Горняк22: Легкий мороз и местами оттепель ожидаются 29 ноября в Алтайском крае

Снег. Зима Фото: Анна Меньшикова

К середине недели, в начале декабря, в регионе ожидается потепление до +2 градусов и снегопады. Ночные морозы пока не опускаются ниже -15 градусов

Днем 29 ноября температура воздуха в Алтайском крае составит -5…-10, а местами по южным районам до +1 градуса. В этот день преимущественно без осадков. Утром местами изморозь и туман. На дорогах сохраняется гололедица. Ветер южный, с порывами до 12 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в понедельник синоптики ожидают около -6…-8 градусов. Преимущественно без осадков, ветер южный, 2-7 м/с.

ТОЛК