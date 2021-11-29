Горняк22: Зачем ходить в гости 29 ноября: народные приметы на Матвеев день

Застолье Фото: Katya36 с сайта Pixabay

В этот день на Руси начинался Рождественский пост, наши предки ходили друг к другу в гости, однако столы накрывались скромные

29 ноября отмечается народно-христианский праздник «Матвеев день». По-другому его называют «Матвей – зима отпотей», «Зима потеет», «День святого апостола и евангелиста Матфея». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 29 ноября

Несмотря на приближение зимы, погода в этот день была непостоянной. Зачастую 29 ноября случалось кратковременное потепление.

В этот день у наших предков было принято ходить в гости. Но так как начинался Рождественский пост, то столы накрывали скромные и постные.

Эти походы называли матвеевскими посиделками. На них запрещалось употреблять алкогольные напитки, их заменял горячий сбитень.

Если гости на Матвея приходили нежелательные, после их ухода нужно было протереть все зеркала, помыть входную дверь и пол.

Народные приметы 29 ноября

Холодный день – зима будет лютая. Если же день теплый и дождливый – зима будет теплая и мягкая.

Выпавший в Матвеев день снег не растает до половодья.

Если дует сильный ветер, то зима будет с вьюгами и метелью.

Если облака по небу плывут низко, то скоро наступит студеная погода.

Бледная и мутноватая луна – к плохой погоде.

Атмосферное давление повышается быстро – к улучшению погоды.

Праздник. Застолье. Ужин. Семья Фото: pexels.com

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ТОЛК