Горняк22: Алтай в TikTok: ролики о провинции и миллионные просмотры
TikTok Фото: pixabay.com
Местные блогеры эксплуатируют тему «маленького городка», показывают узнаваемые места столицы региона и стремятся попасть в тренды
Алтайские тиктокеры покоряют социальную сеть. Большинство популярных видео посвящено провинциальному колориту Барнаула, а также природе региона. Есть среди блогеров и те, кто набирает миллионы просмотров. О них – в подборке «Толка».
Барнаул – столица мира
Чаще всего тиктокеры обыгрывают провинциальную тему и признаются в любви Барнаулу.
@mini_enzh Так и живем️ У кого так же в городах? #алтайскийкрай #регион22 #барнаул #сибирь ♬ Jalebi Baby – Tesher
@gubinak98
##Барнаул
♬ foot fungus – xxtristanxo
@viktoria_wow_ #алтайскийкрай22 #барнаул22 #барнаулавто #барнаулвоблакафе #KiaTechnoBeast #хочуполучу #PROSTOбаттлкруп #рекомендации #барнаулалтайскийкрай ♬ Jalebi Baby – Tesher
@_savler_01 #барнаул#алтайскийкрай #жизнь#весна ♬ оригинальный звук – Ekaterina2590
Быть в тренде
Многие стараются обыгрывают богатую природу края и климатические особенности
@mary_ponomaryova Когда наконец-то на Алтае ️ -28, между прочим #рек #алтай #алтайскийкрай ♬ оригинальный звук – maria_ponomaryova
Приятный бонус
Один из роликов барнаульской блогерши сейчас набирает миллионы просмотров, что в теории может принести его автору доход.
@otmorozka_nyrka
♬ оригинальный звук – дензел
Ранее «Толк» рассказывал о том, какие отзывы оставляют туристы и жители о Барнауле.