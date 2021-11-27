Горняк22: Депутата арестовали по подозрению в изнасиловании школьницы в Барнауле

Следственный комитет Фото: sledcom.ru

Жертвой предполагаемого преступника могла стать племянница его жены, который на тот момент было 14 лет. Девочка решилась рассказать о произошедшем только спустя два года

В Барнауле суд на два месяца арестовал депутата соседней Республики Алтай, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным ведомства, 47-летний мужчина в конце 2019 года в Барнауле мог надругаться над 14-летней племянницей жены.

«Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении», – отметили в ведомстве.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По сведениям ИА «Банкфакс», речь может идти о члене комитета по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению республиканского Госсобрания.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае многодетного отца судят за изнасилование дочери-школьницы.

ТОЛК