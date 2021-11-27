Горняк22: Леру Кудрявцеву отказались обслуживать на почте без медицинской маски

Лера Кудрявцева Фото: instagram.com/leratv

Позже в соцсети Кудрявцева призналась, что не собиралась устраивать сцену, просто «что-то прямо навеяло с утра». В начале года телеведущая тяжело переболела коронавирусом

Телеведущая Лера Кудрявцева в своём аккаунте в Instagram возмутилась тому, что её отказались обслуживать на почте без медицинской маски.

По её словам, она зашла в здание забрать посылку и письмо, но ей не позволили этого сделать и попросили надеть маску. После этого между сотрудником и Кудрявцевой завязалась перепалка. Звезда маску надеть отказалась и ушла ни с чем.

Возмущенная телеведущая сразу же вышла в прямой эфир через соцсеть и рассказала об инциденте подписчикам. Некоторые люди Кудрявцеву не поддержали.

«Вы мне пишите: «Надо одевать маску». Ну ребят, одевайте маску. Вот будьте стадом – и одевайте! Я, в принципе, ношу маску, но не надо меня заставлять. Только по своему собственному желанию я могу это сделать», – заявила она.

Кудрявцевой отметила, что на почте всего лишь потребовала показать ей нормативные документы, где написано, что посетителей без масок не обслуживают. По её словам, оснований для отказа в обслуживании в бумагах она не нашла.

Ранее главврачи ковидных госпиталей пригласили Шукшину и Кинчева в красную зону. По мнению медиков, после того как антипрививочники своими глазами увидят пациентов и последствия, которые может вызвать коронавирус, они, возможно, изменят свое отношение к вакцинации.

ТОЛК