Горняк22: Как красиво поздравить с Днем морской пехоты в прозе и стихах

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27 ноября в России отмечают День морской пехоты — профессиональный праздник морпехов. Подборка приятных поздравлений в День морской пехоты в прозе и стихах — в нашем материале

Поздравления в День морской пехоты в стихах

Мужеством и славой символична дата.

С Днем морской пехоты, бравые ребята!

Вы — надежда наша, вы — страны опора,

Все мы под защитой вашего дозора.

Поздравляем, парни! Будьте же здоровы,

И врагу давайте вы отпор сурово.

Счастья вам, удачи, в жизни — только благ.

Гордо пускай реет пехотинцев флаг!

С Днём морской пехоты!

Будь всегда счастливым,

Беды и тревоги

Пусть проходят мимо!

Пусть всё удаётся,

Все дела и планы.

Счастье пусть найдётся,

И станет постоянным!

Морская пехота, желаем мы вам

Отважно и гордо ходить по морям,

Не знать ни проблем, ни невзгод, ни войны,

И самой красивой в ночи вам звезды!

Пусть будет граница всегда на замке,

Морская в надежных руках ваших всех,

Удачи по жизни, попутного ветра,

Здоровья вам крепкого, чистого неба!

Поздравления с Днем морской пехоты в прозе

Морские пехотинцы — гордость вооруженных сил России. Ваши мужество, стойкость, отвага известны всему миру. Вы всегда достойно справляетесь со всеми боевыми задачами. В День морской пехоты мы желаем вам легкой службы, новых побед, мира и добра в семье!

Поздравляю с Днём морской пехоты в России. Пусть море волнуется, а ты – не волнуйся! Желаю крепкого и бравого здоровья, огромных сил, неугасаемого огня любви в сердце и непобедимого мужества!

Пехотинцы, поздравляю! Пусть ваша жизненная дорога будет необыкновенно интересной, пусть ваш путь станет самым удивительным и дарящим много приятных мгновений и встреч. Пусть мечты и стремления исполнятся и приведут за собой еще более долгоиграющие и высокие цели!

Источник

ТОЛК