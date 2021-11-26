Горняк22: Снег, метели и до -16 градусов ожидается 26 ноября в Алтайском крае

Снег. Зима Фото: Анна Меньшикова

К выходным в регион придет волна холода, местами в ночное время столбики термометров опустятся до -25 градусов и временно отступят снегопады

Днем 26 ноября температура воздуха в Алтайском крае опустится до -6…-11, а местами по северным районам до -16 градусов. Местами в этот день еще возможны снегопад и метели. На дорогах по-прежнему сложная обстановка из-за сильной гололедицы и снежных заносов. Северо-западный ветер подует со скоростью 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле в пятницу ожидается около -9…-11 градусов. Преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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