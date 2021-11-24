Горняк22: Астролог перечислил знаки зодиака, которым повезёт в 2022 году

Знаки зодиака Фото: pixabay.com

По словам эксперта, в новом году Водолеи снова будут на коне. Их и Скорпионов ожидают успехи в карьере, а вот Девам улыбнётся удача в личной жизни

Овнов ожидают приятные неожиданности на протяжении всего будущего года. С января по март у людей этого знака появится возможность кардинально переосмыслить свою жизнь и выбрать новый путь для развития, заявил астролог Павел Глоба, сообщает «Слово и Дело».

В 2022 году Близнецы будут пожинать плоды своего усердного труда. Представителей это знака ожидают карьерный рост и премии. Кроме того, они могут попробовать открыть своё дело. Девам наоборот стоит сосредоточиться на семье. В следующем году они будут купаться в любви и заботе близких.

Весам нужно будет проявить инициативу, которая обязательно окупится в будущем. Люди этого знака станут успешны в новом году, если будут настойчивы и азартны. В 2022 году Скорпионы смогут с легкостью добиться карьерных высот. Удачное время для подъема по карьерной лестнице ожидает и Водолеев

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которых ждёт вечная молодость. По словам экспертов, Овны отложат старость «на потом» из-за своего характера, а Дев ожидает долгая молодость благодаря заботе о здоровье и внешности.

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