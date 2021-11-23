Горняк22: На Алтае турист из Новосибирской области умер в реанимации после ДТП

Место происшествия Фото: МВД по Республике Алтай

Авария произошла днем. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением на повороте. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось

Один человек стал жертвой ДТП в Чемальском районе Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел днем 21 ноября на въезде в село Усть-Сема.

По предварительным данным, 43-летний житель Новосибирской области за рулем Honda Accord на повороте превысил безопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

От полученных травм мужчина скончался в реанимации районной больницы. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на Алтае идет проверка инцидента с гибелью водителя легковушки на ж/д переезде.

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