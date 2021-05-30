Горняк22: Власти обещают расселить изможденных постояльцев частного приюта на Алтае

Приют Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Данные по последней проверке ИП Филимоненко, которому принадлежит приют, были получены в марте, учреждение «находился во внимании прокуратуры»

Министерств социальной защиты Алтайского края совместно с прокуратурой проводит работу по решению проблем постояльцев частного приюта Рубцовска, которых ранее обнаружили в изможденном состоянии. Об этом «Толку» сообщили в ведомстве.

«С каждым гражданином будет проведена индивидуальная работа о возможности его переселения в государственный дом-интернат», – уведомили в соцзащите.

При этом, отметили здесь, органы соцзащиты и ранее предпринимали «многочисленные попытки» перевести постояльцев приюта в гоучреждения, однако его сотрудники «постоянно препятствовали» этому – «не впускали в помещение, даже в сопровождении сотрудников полиции».

В министерстве добавили, что данные по последней проверке ИП Филимоненко были получены в марте, учреждение «находился во внимании прокуратуры».

Ранее депутат Рубцовского горсовета Надежда Дрюпина рассказала о том, в каких условиях живут старики в частном приюте Рубцовска. Проверка не обнаружила запасов еды на кухне организации. Выяснилось также, что мужчины и женщины здесь находятся вместе, справляя нужду в одной комнате. Ванной в приюте проверяющие не обнаружили.

У приюта сменилось три владельца. Как правило, руководитель «уходила» после очередной проверки прокуратуры.

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