Горняк22: Легковой автомобиль улетел в кювет на трассе под Барнаулом

Место ДТП Фото: Telegram-канал "ВКурсе 22"

По словам очевидцев, вторым участником ДТП стал велосипедист, однако официального подтверждения этим сведениям пока нет

Под Барнаулом легковой автомобиль улетел в кювет в результате ДТП. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «ВКурсе 22».

Авария произошла днем 29 мая в окрестностях поселка Гоньба.

На съемке очевидца видно, что стоит в зарослях травмы в нескольких метрах от дороги.

Сообщается, что вторым участником ДТП стал велосипедист, однако официального подтверждения этим сведениям пока нет.

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