Горняк22: Очередь в моргах и умирающий бизнес. На Алтае поспорили о введении QR-кодов

Больница, операция Фото: Анна Меньшикова

Выручка некоторых арендаторов в ТЦ края после введения QR-кодов упала до 600 рублей в день, но без ограничительных мер пандемию победить вряд ли получится, считают эксперты

Медики, депутаты, юристы и представители бизнеса эмоционально обсудили законопроект о введении QR-кодов в ряде заведений и общественных мест на «круглом столе» в Общественной палате Алтайского края (ОПАК) 19 ноября.

Главный посыл заседания был таков: здравоохранение захлебнулось, медики работают за пределами своих возможностей, но на грани умирания находится и алтайский бизнес. Например, в ТЦ «Сити-Центр» проходимость после введения кодов упала в 10 раз, рассказал бизнес-омбудсмен Андрей Осипов.

При этом введение QR-кодов «подстегивает» население вакцинироваться, а это, по мнению многих участников круглого стола, поможет победить пандемию. Ряд спикеров настаивали, что это добьет предпринимателей и выразили недоверие к вакцинации.

Что произошло?

В Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС) поступил законопроект о введении QR-кодов в ряде общественных мест, а в перспективе действие кодов предлагают распространить на воздушный и железнодорожный транспорт.

Прежде чем краевые депутаты вынесут свой отзыв на документ, законопроект обсудят с различными экспертами: юристами, медиками, общественниками и не только. Население региона также может внести свои предложения по поводу данной инициативы.

Медицина работает на пределе

Медицинское сообщество, представители которого пришли на круглый стол, были практически единогласны: для сдерживания пандемии хороши все ограничительные средства. Выступающие неоднократно оговаривались, что вакцинация – это не главный предмет разговора, но неизбежно возвращались к этой теме.

Главврач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезированию Владимир Пелеганчук выразил негодование в адрес СМИ и медработников, которые говорят о неэффективности вакцинации.

А вот ограничительные мероприятия и прививочная кампания, по мнению спикера, позволит сохранить сотни жизней жителей Алтайского края.

«Достигнем поставленных результатов по вакцинации – сохраним сотни жизней жителей Алтайского края. Не сделаем – не сохраним жизни. Медицина работает на пределе. Мы могли бы избежать этой волны, если бы мы все вместе вакцинировали 80% населения края. Ситуация была бы совершенно другая», – считает Пелеганчук.

Он заявил, что поддерживает не только введение QR-кодов, но и отмену новогодних корпоративов.

19 ноября, 18:46

«Сколько мы готовы хоронить?»: алтайский замминистра — о QR-кодах и кощунстве

Замминистра алтайского здравоохранения Наталья Белоцкая предложила участникам круглого стола ответить на вопрос: «Сколько человек каждый из вас готов похоронить?»

«Я поддерживаю и буду поддерживать все ограничительные мероприятия. Потому что я врач и вижу, что следующий этап – это смерти. Пациенты, которые купили сертификат о вакцинации… Ирина Вильгельм (главврач барнаульской больницы №5, РТП, – Прим.ред) Видела их глаза. Поступает якобы привитый человек. Болеет тяжело. А потом говорит: «Ну если бы я знал!», – заявил Пелеганчук.

Участники круглого стола неоднократно обращались к руководителю главного ковидного госпиталя региона Ирине Вильгельм, чтобы она подтвердила их слова о «захлебывающемся здравоохранении».

«Мы два года живем в условиях пандемии, но так и не научились жить с этой инфекцией. Поймите, запаса и сил в здравоохранении больше нет. Врачи выгорели. Каждый день смотреть в глаза умирающему человеку, например, беременной женщине… Спросите у Ирины Вильгельм, что это такое?», – заявила замминистра здравоохранения края Наталья Белоцкая, которая также выступила за введение QR-кодов.

Она предложила каждому участнику круглого стола ответить на вопрос: «Сколько человек каждый из вас готов похоронить?», чем вызвала негодование среди некоторых присутствующих.

«Завтра в торговые центры некому будет идти», – парировала замминистра.

«Кандидат «медЕцинских наук» и загибающийся бизнес

Бизнес-омбудсмен Алтайского края Андрей Осипов выразил две точки зрения на введение QR-кодов: личную, и от имени бизнеса региона.

Осипов поддержал позицию Пелеганчука в плане вакцинации, заявив, что дискутировать на эту тему можно долго.

«Специалистов по вакцинации и иммунопрофилактике у нас сейчас полстраны. Люди, которые в соцсетях представляются как кандидаты «медЕцинских наук», обосновывают свою позицию против вакцины», – развел руками спикер.

Однако для предпринимателей ограничительные мероприятия подобны смерти, пояснил Осипов. Представители бизнеса задают сегодня главный вопрос: на какую компенсацию им рассчитывать?

«Любой вариант ограничений – это локдаун для нас. Расходы остаются, а прибыли нет. Должна быть серьезная федеральная поддержка и региональная. Со стороны федеральных властей уже заявили, что поддержат авиакомпании. И цифры называют в десятках и сотнях миллиардов, которые они получили за 2020-21 года. Малый бизнес Алтая получил порядка 9 млрд. Это тоже хорошо. Но сейчас мы этого не видим. Цифры в размере МРОТ за компенсацию за нерабочие дни? Во-первых, даже эта мера поддержки коснулась далеко не всех», – заявил бизнес-омбудсмен.

Осипов выразил надежду, что на ближайшей сессии АКЗС депутаты поддержат его инициативу и примут обращение заксобрания края к председателю правительства России Михаилу Мишустину о необходимости введения федеральной поддержки.

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Осипов добавил, что если такой поддержки не будет, то бизнес не выживет.

«Это не на месяц, не на два. И мы будем подходить к закрытым ТЦ, закрытым ресторанам. Именно закрытым. Они не выживут», – высказался Осипов.

Он также заявил, что направил письмо губернатору края Виктору Томенко, в котором говорится, что дальнейшие ограничения «надо вводить аккуратно».

«Пусть хоть кому-то из бизнеса будет лучше, чем остальным. Понятно, социальная несправедливость, но тем не менее», – считает уполномоченный по правам предпринимателей региона.

Он привел в пример ситуацию одного из арендаторов площади в барнаульском торговом центре: женщина с двумя детьми, без мужа и с кредитами, в том числе и на товар, плачет, падает в ноги, говорит, что она не может платить аренду, потому что ее выручка составляет 600 рублей в день.

По его словам, в среднем проходимость в ТЦ из-за QR-кодов упала в разы. В крупных торговых центрах края в два раза, а, например, в «Сити-Центре», где стоят электронные датчики на каждом входе, трафик упал в 10 раз.

«Раньше, до введения QR-кодов, было по 4 тыс. человек в день, сейчас – 450 человек в день. Можно просчитать и выручку. Она в среднем падает от 50% до 70%. Тоже самое говорит и общепит», – привел данные Осипов.

«Цифровой геноцид»

Еще один спикер от бизнеса – председатель правления Алтайского союза предпринимателей – Юрий Фриц заявил, что бизнес должен рассчитывать на более серьезную поддержку, чем та, которая есть. В том числе на уровне края.

Он заметил, что посещать общественные места сегодня могут только привитые и переболевшие, но это не значит, что они не больны ковидом и не могут заразить других.

«Я думаю, что это долгоиграющая история с QR-кодами, но если мы заглянем немного в будущее, то что нас может ожидать? Может, моя теория выглядит немного фантастически, но, простите, за какой-то репост или неправильное голосование на выборах, одиночный пикет вам могут отключить в будущем QR-код», – считает Фриц.

Он заявил, что считает эту историю с «возможным отключением QR-кода» главной при обсуждении законопроекта.

«Речь идет о национальной безопасности. Люди, лишенные QR-кода, будут понижены в своих правах. Это цифровой геноцид», – высказался спикер.

«Я не медик, я – юрист»

Руководитель Алтайской региональной общественной организации «Защита прав потребителей» Людмила Жгун в своем выступлении решила «немножко вернуть к действительности» участников обсуждения и подняла вопросы о соответствии ограничений Конституции РФ.

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Жгун объявила присутствующим, что она не будет касаться темы вакцинации и оценивать эффективность данной меры, а предпочитает говорить только «как юрист». Так, ее смутила формулировка «угроза распространения коронавируса», которая приводится в законопроекте.

«Неопределенное понятие «угрозы распространения», которое используется в законопроекте, который несет ограничение базовых, конституционных прав граждан по надуманным основаниям, означает несоответствие документа Конституции», – заявила Жгун.

Также она заявила, что не понимает, как можно победить эту «угрозу» QR-кодами. Более того, Жгун решила разобрать термин «угроза».

«Это юридический термин, который часто используется в Уголовном кодексе. В Уголовном праве это способ подстрекательства, доведения до самоубийства, угроза убийства и совершения других преступлений. То есть в данном случае, что подразумевается под «угрозой распространения инфекции». Ее продолжительность, разновидность, срок, кем определяется угроза? Это просто реплика, слово», – настаивала спикер.

По ее словам, данное изменение очевидно направлено на принуждение к вакцинации под угрозой ограничения прав и свободы граждан.

Также она, ссылаясь на нормы права, попросила объяснить и другие термины, о которых говорится в законопроекте, например, что подразумевается под определением «новая коронавирусная инфекция».

«Все штаммы? А медики говорят, что их множество. Тогда перечислите, против какой конкретно. Я юрист, я не медик»», – заявила Жгун.

«Хорошо и долго рассказывали, а предложения-то какие?», – спросил в конце выступления Жгун заместитель ОПАК Евгений Новиков. Уже обращаясь к следующим выступающим, Новиков попросил коллег быть более конструктивными и озвучивать не только критику, но и предложения.

«Если нет кнута, то и мера не соблюдается»

Депутат АКЗС Денис Голобородько заявил, что в вопросе рассмотрения законопроекта необходимо учесть интересы и медиков, и бизнеса. Также он анонсировал работу платформы, куда жители края могут направлять предложения в связи с документом.

«Мы просим направить предложения, а не просто сказать, «за» вы или «против». Мы видим статистику. Нам нужны предложения в части данного законопроекта», – напомнил Голобородько.

Денис Голобородько Фото: altai-ter.er.ru

Он выразил свое категорическое согласие с вакцинацией от ковида и, говоря о прозвучавших юридических терминах, предложил не забывать, что в Конституции предусмотрено ограничение прав граждан в целях защиты их здоровья.

«Должны быть соблюдены принципы соразмерности, пропорциональности ограничений. И главное, какие ограничения соразмерны и взвешены. Мы с Андреем Осиповым обсуждали, нужны ли эти ограничения в ресторане. А может, как кто-то говорит, реально они нужны в общественном транспорте. Вопросов много», – заявил спикер.

Представитель алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказала, что ситуация по ковиду на Алтае неблагополучная, и нет никаких предпосылок к снижению количества заболевших. Калинина добавила, что на последнем заседании оперштаба обсуждалось расширение перечня мест, куда возможен вход по QR-кодам.

«Чтобы остановить пандемию, необходимо принимать все меры. И меры должны быть закреплены законодательно. Извините, если нет кнута, то мера не соблюдается», – пояснила свою позицию Калинина.

«Я привита, но не сторонница прививок»

Депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова выразила недоумение, почему при почти что 50% привитых в крае статистика по заболевшим ковидом каждый день бьет новые рекорды.

«Где логика? Получается, что вакцинация показывает отрицательную динамику? Это мой вывод относительно этих цифр», – заявила Прусакова.

Она заявила, что сама потеряла из-за ковида отца, но количество умерших нельзя считать аргументом:

«У меня возникает вопрос, а каково вам смотреть в глаза людям, которые умирают от туберкулеза? Или от других заболеваний. Давайте не будем делать вид, что у нас есть только одна болезнь, и мы всем миром с ней боремся. Это не так», – считает Прусакова.

Депутат призналась, что сделала вакцину только из-за участия в выборной кампании.

«Я вакцинировалась. Но в силу того, что на тот момент я как кандидат в депутаты не смогла бы иметь возможности проводить встречи с людьми. И, возможно, это было бы безответственно. Хотя я сама не была сторонницей этой прививки. Но на тот момент риски были оправданы», – рассказала Мария Прусакова.

Мария Прусакова Фото: Виталий Барабаш

При этом, по ее словам, в незавидном положении оказалось руководство края, поскольку вся ответственность за непопулярные решения перекладывается на губернатора.

Однако главная проблема, считает политик, заключается в том, что нет искренности в оценке ситуации.

«Введение QR-кодов – это не борьба с распространением ковида. Потому что мы вынуждаем людей вакцинироваться. Есть другие методы. У нас больше кнут, а можно и пряниками. Например, в одной стране предложили лечение непривитых больных проводить за их счет», – выступила Прусакова.

Резюмируя свое выступление Прусакова заявила, что подход к убеждению людей должен быть куда более взвешенным и гуманным.

«Противник не с ружьем, а невидимый»

Лидер фракции «Справедливая Россия – За Правду» в АКЗС Александр Молотов заявил, что некоторые люди очень любят приводить в пример опыт демократичной Европы, жонглируя фактами.

«Почему-то они не говорят, что Европейский суд по правам человека уже признал законной вакцинацию детей. У нас такого даже и нет. И локдауны признал. У нас либеральные меры по сравнению с Европой. Там ограничения гораздо жестче. Но об этом антиваксеры молчат», – выступил Молотов.

Он заявил, что полностью согласен с медиками, и сравнил пандемию с войной. Поэтому и методы, на его взгляд, должны быть не такими, как в мирное время.

«Вы же не будете в военное время рассуждать, правильно ли сделали, что вас не пустили в магазин. Просто у нас противник не с ружьем, а невидимый. Что еще страшнее», – считает депутат.

Главной проблемой низких темпов вакцинации Молотов назвал недоверие власти, поскольку нет системного подхода в борьбе с пандемией.

Александр Молотов Фото: Виталий Барабаш

Отвечая на вопрос о поддержке законопроекта о QR-кодах, Молотов заявил, что в сыром виде документ поддерживать нельзя.

«Есть масса вещей, с которых надо начинать. Например, введение бесплатных ПЦР-тестов для всех. В развитых странах ситуация решается просто: возникли сомнения – пошел и сдал ПЦР-тест. Когда у нас антиваксеры говорят, что в Британии или Израиле огромное количество привитых и при этом огромное количество заболевших, хочется сказать: «Ребята, там тотальное тестирование, мы реально не знаем, сколько у нас больных. У нас в разы больше. И это все понимают», – привел пример политик.

Также Молотов не до конца поддерживает введение QR-коды в том виде, как это прописано в законопроекте, пояснив, что его необходимо дорабатывать.

Депутат заявил, что необходимо навести порядок и с изоляцией заболевших. Он привел в пример некоторых коллег из депутатского корпуса, когда человек с симптомами ковида вызывает врачей из частной клиники, делает тест, ему подтверждают заражение, но при этом нет никаких предписаний о самоизоляции.

«Никто ему даже из поликлиники не звонит. Человек продолжает вести обычную жизнь. С положительным тестом, который отображается на Госуслугах. Это вот как?», – развел руками Молотов.

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В конце он заявил, что государство должно больше вкладывать денег в медицину и реально поддерживать бизнес.

«Антипрививочники звучат везде»

Лидер фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов ограничился довольно короткой речью. Он согласился, что QR-коды являются мерами, стимулирующими вакцинацию. И это, заявил политик, палка о двух концах:

«То что мы стимулируем вакцинацию – это хорошо. Но то, что мы стимулируем ее за счет бизнеса – плохо. Бизнес испытывает колоссальную нагрузку и самостоятельно не справится с ней. Если это федеральный закон, значит, Москва должна взять на себя часть обязательств».

Он призвал, что раз у края нет пока иного пути, то пусть все потери, которые несет бизнес, будут не напрасны.

«Что касается антипрививочников, то они звучат на всех площадках. Каждый день читаю десятки писем от них. Это те люди, которые не привились, или бессимптомно переболели. И у них есть возможность мне писать. А те, кто заболел, но не смог излечиться, писать уже не могут. Тут защищают права антипрививочников. А кто защитит тех, кто выбрал прививку? И кто нас постарается оградить от непривитых? Это тоже большой вопрос», – говорит Семенов.

Он выразил мнение, что данный законопроект необходимо принимать.

«Морги не справляются с потоком людей»

Лидер фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб выступил с непривычно эмоциональной речью. Он рассказал, что в крае не могут похоронить людей по две-три недели, потому что морги и похоронные службы не справляются с потоком людей.

Также, по словам Приба, в регионе есть проблема с поставками кислорода.

«Только вот на днях, запустили дополнительно 10 тонн кислорода по Алтайскому краю. Мы возим его из других регионов. Кислорода просто нет физически. Мы используем его в 25 раз больше, чем в мирное время. Его столько не надо. И чтобы запустить кислородное производство, необходимо 1,5 года. Надо заказывать оборудование, а его физически нет в стране. И его просто нигде не возьмешь», – рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС.

Сергей Приб Фото: Виталий Барабаш

Политик призвал коллег к благоразумию и заявил, что тяжелое время требует нестандартных решений .

«Если мы сейчас продолжим дискуссию, то через полгода спорить будет некому. Можно еще полгода принимать решение, у всех прохожих спрашивать, что они считают», – резюмировал Сергей Приб.

Теперь алтайским депутатам предстоит подробно изучить и обсудить законопроект и дать отзыв, максимальный срок – середина декабря 2021 года.

ТОЛК