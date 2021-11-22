Горняк22: Какого числа День сыновей 2021 и как с ним поздравить в стихах и прозе
Сыновья. Дети Фото: Pexels
В России и нескольких других странах День сыновей (или День сына) ежегодно отмечают 22 ноября. В этот день чествуют всех мужчин вообще, а также семьи, в которых есть сыновья
«Толк» публикует праздничную подборку задорных и приятных поздравлений с Днем сыновей в прозе и стихах.
Поздравления с Днем сыновей 2021 в стихах
Как хорошо, когда есть сын —
От Бога данная награда!
Он самый лучший из мужчин,
Других подарков мне не надо.
Мой сын, ты в жизни моя гордость!
Ты мой подарок, счастье наяву.
Я знаю точно, ты моя опора.
Я ради счастья твоего живу.
Ты наслаждайся молодостью, жизнью.
Пусть жизнь как сказка будет наяву!
А я лишь рядом буду находиться,
Хранить от зла и отводить беду!
Я поздравляю в День сыновей
Их дорогих и родных матерей,
Горя не ведайте, мирно живите,
Мальчишкам своим на радость цветите!
Поздравления в День сыновей в прозе
Дорогой сынок, ты моя защита, опора и наивысшее счастье! Я люблю тебя и всей душой желаю тебе быть здоровым, успешным и счастливым! Пускай удача улыбается тебе, чтобы все твои мечты сбывались! Оставайся таким целеустремленным, трудолюбивым и смелым! Помни, я тобой горжусь, мой любимый сын!
Сыночек, поздравляю тебя с Днем сыновей — праздником, который является поводом для моего счастья. Ведь у меня есть ты, мой сын. Славной жизненной дороги тебе, ровной и благополучной. И пусть каждое твое желание обязательно исполняется.
Поздравляю с праздником — Днем сыновей! Желаю, чтобы ваши детки, самые родные и любимые, были истинно счастливы, успешны, здоровы, красивы, талантливы и самостоятельны. Пусть ваши родительские сердца переполняет гордость и любовь! Счастья вашим семьям и достатка в дом!
Дорогой сынок, мой стимул и вдохновение, моя опора и радость, с праздником! Дорогой и любимый сын, пусть все в жизни у тебя получается наилучшим образом, пускай исполняются мечты и желания, реализуются планы и задумки! Желаю тебе яркой, осмысленной и интересной жизни!