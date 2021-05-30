Горняк22: На Алтае пациенты рассказали об отказе принимать в ЦРБ без прививки от COVID

Медицина. Укол Фото: pixabay.com

В краевом минздраве журналистам сообщили, что отсутствие прививки не может являться причиной для отказа в госпитализации пациента

В Алтайском крае пациенты рассказали о невозможности попасть в стационар ЦРБ Советского района без прививки от COVID-19. Об этом пишет ИА «Банкфакс».

Жительница райцентра Татьяна Баталина поведала изданию, что соответствующее требование предъявили ее сыну, которого направили на госпитализацию из-за непроходящих после стационарного лечения болей в спине. Женщина говорит, что слышала о распоряжении главврача ЦРБ и раньше, но не верила в правдивость этой информации.

В итоге молодой человек все же сделал прививку, после чего его госпитализировали.

В краевом минздраве журналистам сообщили, что отсутствие прививки не может являться причиной для отказа в госпитализации пациента. При этом в ведомстве не исключили, что руководство ЦРБ могло пойти на такие меры по собственной инициативе. Министерство проверяют эту информацию.

Ранее в Алтайском крае возник фейк о сборах на вакцинацию от COVID.

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