Горняк22: В Барнауле ускорят темпы вакцинации работников общественного транспорта

Рейд в общественном транспорте Фото: пресс-центр администрации Барнаула

В мэрии Барнаула обсудили вопрос обеспечения безопасности перевозки пассажиров и соблюдение правил дорожного движения водителями общественного транспорта

В Барнауле в 2021 году снизилось общее число аварий с участием общественного транспорта. Однако сохраняется негативная тенденция, когда такие ДТП происходят по вине водителей автобусов. Об этом сообщает пресс-центр администрации города со ссылкой на начальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора Южно-Сибирского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора Алексея Куклинова.

В этом году в городе провели более 200 проверок и рейдов на транспорте. В частности, проверки коснулись выполнения предрейсового медосмотра, техосмотра транспорта, страхования и др. В числе наиболее частых нарушений оказались отсутствие карт маршрута, высадка пассажиров в неустановленных местах, необеспечение доступности для проезда маломобильных граждан.

По словам Куклинова, повысить качество работы транспорта позволят новые лицензионные требования по обеспечению безопасности перевозки пассажиров.

Первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков в свою очередь потребовал за серьезные нарушения правил перевозки расторгать контракт с перевозчиком либо приостанавливать действие лицензии. Также он указал на необходимость четко соблюдать график движения транспорта, регулярность выхода на маршруты и качественное обслуживание пассажиров.

В условиях распространения коронавируса в городе проводят рейды по соблюдению масочного режима. Из-за сложной эпидобстановки на транспорте усилят меры безопасности, в том числе проведут дезинфекцию. Так как работники общественного транспорта контактируют с большим количеством людей, перевозчики пообещали дополнительно стимулировать сотрудников пройти вакцинацию.

Ранее сообщалось, что после смертельного ДТП, когда маршрутный автобус сбил 13-летнюю девочку, на перекрестке пообещали поставить светофор и установить дополнительное освещение.

ТОЛК