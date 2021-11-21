Горняк22: «Не нравится — выходи»: барнаульцы вновь жалуются на хамство водителей маршруток

Автобус Фото: pixabay.com

Жители Барнаула неоднократно возмущались, что водители маршруток слишком грубо обращаются с пассажирами. Один из таких конфликтов закончился увольнением

Жители Барнаула не перестают жаловаться на поведение водителей общественного транспорта. Об этом говорится в сообществе «Черный список Барнаул»

Так, горожанка рассказала, что 19 ноября ехала в маршрутке №41, водителей которой «будто сорвался с цепи».

«Постоянно что-то ворчал, мол, пройдите в конец салона и т.д., будто без него не разберусь, где стоять. Попросила сделать остановку, проехал мимо, я на него посмотрела – он сказал: «че смотришь? Рассчитывайся». Когда оплата не прошла с первого раза, он сказал: «Картой своей не дергай», – рассказала женщина.

После этого женщина попросила вести себя более порядочно и не кричать, но водитель якобы не унимался и заявил, что он так «говорит».

В этот же день другая горожанка также рассказала нелицеприятную историю, которая случилась с ней в автобусе маршрута №144. По ее словам, водитель решил «поиграть в догоняшки» с водителем автобуса №10, после чего поругался с ним. А когда женщина высказала недовольство такими гонками, он якобы ответил ей, что если «не нравится – выходи».

Ранее пассажиры маршрутки №150 пожаловались на водителя, который постоянно оскорбляет и унижает людей. Так, по словам участницы сообщества, мужчина зачастую ведет себя по-хамски. При этом жалобы диспетчеру и перевозчику результата не дают. Очевидцы рассказали, как он обматерил женщину, которая долго рассчитывалась за проезд. Узнав об этом, перевозчик уволил мужчину.

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