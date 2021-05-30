Горняк22: Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду»

Стивен Сигал Фото: instagram.com/seagalofficial

В новой политической структуре актер продолжит заниматься вопросами экологии, особенно борьбой против загрязнения природы.

Голливудский актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия – За правду». Об этом 29 мая сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, партбилет артисту вручили на заседании палаты депутатов объединенной партии.

Ранее 69-летний Сигал был членом партии «За правду», теперь вместе с командой Захара Прилепина он присоединился к «Справедливой России – За правду». В партийной пресс-службе оаннсировали, что актер продолжит заниматься вопросами экологии, особенно борьбой против загрязнения природы.

Сигала связывают с Россией не только политические интересы, но и «родственные узы». По его словам, дед актера по отцовской линии родился в Бурятии, а затем, в первой половине XX века, перебрался в США.

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