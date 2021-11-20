Горняк22: Автомобиль вылетел на аллею и врезался в знак после ДТП в центре Барнаула

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, что легковушка серьезно пострадала в ДТП — у нее оказалась смята задняя часть. При этом внедорожник не получил серьезных повреждений

Вечером 19 ноября в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова произошло ДТП – столкнулись два автомобиля – внедорожник и легковушка, сообщает «Инцидент Барнаул».

В результате случившегося легковой автомобиль вылетел на аллею и врезался в знак «Пешеходный переход». Судя по кадрам, удар пришелся на бок его задней части. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что водитель и пассажир седана разбились в ДТП в Республике Алтай.

ТОЛК