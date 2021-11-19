Горняк22: В России назвали достаточный уровень антител для получения QR-кода

QR-код. Сертификат о вакцинации Фото: телеканал "Толк"

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты о введении QR-кодов для граждан старше 18 лет. Россиян могут обязать предъявлять QR-код или справку о перенесенной болезни во всех общественных местах

Титр антител в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл), возможно, станет условно достаточным титром для получения QR-кода, сообщает Telegram-канал «Раньше всех».

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что в правительстве обсуждают вопрос выдачи QR-кодов россиянам с антителами. По ее словам, это будет самый приемлемый вариант решения в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Первым регионом, где введут такую практику станет Чувашия. В ближайшее время там начнут выдавать отдельные сертификаты гражданам с высоким уровнем антител. Пока они будут действовать только на территории республики.

Ранее стало известно, что россиян с симптомами ОРВИ обяжут сдавать тест на коронавирус. По словам главы Роспотребнадзора, это начнут делать, чтобы не пропустить более опасное заболевание. После поручения президента в полтора раза увеличили число людей, которым проводят тестирование на COVID-19.

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