Горняк22: Жители нескольких российских городов увидели в небе падение метеорита

Падающий метеорит Фото: кадр из видео Barnaul 22

Космический объект диаметром около метра попал в атмосферу нашей планеты и сгорел. Видео с небесным телом выложили в соцсети

17 ноября россияне заметили в небе падающий метеорит, сообщает РИА Новости.

Очевидцы сразу начали публиковать в Сети видео, на котором можно увидеть, как объект пронесся по небу, вспыхнул и исчез. Природное явление заметили в Перми, Йошкар-Оле, Ижевске и Казани.

В Московском планетарии рассказали, что в ноябре действует метеорный поток Леониды и в это время у него был пик.

«Леониды – очень яркие и быстрые белые метеоры, влетающие в атмосферу Земли со скоростью 70 км/с. В ночь на 18 ноября произошел максимум активности метеорного потока», – отметили эксперты

Ранее «Толк» сообщал, какие звездопады засверкают на небе в ноябре 2021 года. В этом месяце ночное небо расчертят сразу несколько звездопадов. Некоторые из них будет сложно увидеть из-за полнолуния, но шанс загадать желание на падающую звезду все-таки есть.

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