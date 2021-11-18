Горняк22: После больших выборов партии массово задумались о смене лидеров на Алтае

День Победы Фото: Анна Меньшикова

В реготделениях двух парламентских партий могут смениться руководители, в одном он уже другой. Эксперты говорят, что это нормальное явление

После масштабной избирательной кампании реготделения сразу нескольких партий или уже сменили лидеров, или могут это сделать в ближайшее время. Эксперты называют такую ротацию ожидаемой, хотя для некоторых объединений это сулит заметные перемены.

«На короткую перспективу»

Как минимум в двух парламентских партиях на Алтае сменится руководитель. О намерении сложить с себя полномочия уже заявил Владимир Семенов, только весной возглавивший краевую ЛДПР.

Во-первых, признал он, его назначение изначально было рассчитано «на короткую перспективу» – на время проведения выборов. Этому, напомним, предшествовал затяжной конфликт в реготделении, по ходу которого партия теряла своих членов и популярность и к выборам, по сути, подошла обескровленной, что не преминуло сказаться на итогах выборов.

Во-вторых, Семенов занял оплачиваемый пост в новом созыве краевого заксобрания (АКЗС). По его словам, это препятствует полноценной работе в партии.

Пока не ясно, кто сменит его на посту. В любом случае кандидатуру еще предстоит согласовать в Москве.

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«Усталость и пустота»

Также о желании уйти с поста руководителя заявил бессменный с 2006 года лидер алтайских справедливороссов, депутат Госдумы Александр Терентьев. Решение еще не принято, но намерение у него такое есть, о чем он сообщил на партийном мероприятии в Барнауле в начале ноября.

Причиной желания покинуть пост Терентьев назвал усталость и пустоту после выборов, на которых их амбиции не оправдались: партия в крае ухудшила результаты по сравнению с предыдущей кампанией.

Здесь важное значение имеет то, насколько сильно Терентьев хотел бы «отдохнуть» от включенности в работу партии на Алтае. Не секрет, что именно его энтузиазм и ресурсы во многом стали залогом развития реготделения.

Если он просто уйдет с поста главы, но сохранит инвестирование, это одна перспектива. Причем эксперты ее оценивают как положительную. Скажем, политтехнолог Константин Лукин не исключает, что ротация как любое обновление может придать импульс к развитию партии в крае. Кроме того, у нее появится два публичных лица вместо одного – новый лидер и тот же Терентьев как депутат.

Если же тот максимально сократит присутствие в жизни организации, в том числе финансовое, то перспектива совсем другая. Но окончательное решение еще не принято, и все, скорее всего, будет зависеть в том числе от договоренностей с руководством партии.

Новый человек

Еще одна партия, ставшая тоже парламентской после выборов-2021 – «Новые люди» – также сменила лидера в Алтайском крае. Реготделение возглавила 27-летняя Ксения Киреева, экс-кандидат на выборах в Госдуму. Она заняла пост в начале ноября, сообщает «Политсиб.ру».

Она сменила Максима Товолошкина, который возглавлял отделение около года. Но Киреева, в отличие от него, жителя Новосибирска, проживает в Барнауле. Она говорит, что будет готовить партию к участию в муниципальных выборах в 2022 году.

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Статус-кво

В «Единой России» отчетно-выборную кампанию, предположительно, запустят на съезде 4 декабря. После этого в регионах пройдут конференции. В Алтайском крае она, по словам главы краевого исполкома Дениса Голобородько, запланирована на январь.

Пока никаких предпосылок к тому, что у партии на Алтае сменится лидер, нет. Александр Романенко, несмотря на спорные результаты выборов в крае, может сохранить этот пост.

В крайкоме все спокойно

Коммунисты сразу после выборов заявили, что кадровых перестановок большого масштаба у них не предвидится. Избравшаяся в Госдуму Мария Прусакова, возглавляющая крайком КПРФ, сохранит свой пост.

Трансгендер в малой партии

Кроме того, происходят замены и в малых партиях. Стала нашумевшей история с назначением нового руководителя реготделения партии «Гражданская инициатива». Главой стала 31-летняя Юлия Алёшина, электоральный юрист, психолог и трансгендер.

Она специализировалась на избирательном праве (научным руководителем была председатель крайизбиркома Ирина Акимова) и теме лидерства в психологии.

До смены пола Юлию Алёшину звали Романом, однако сейчас у нее в паспорте значатся женскими и имя, и пол.

Эта новость вышла на федеральный уровень. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал такое кадровое решение «попыткой протолкнуть в Россию ценности Запада». По его мнению, Алешину следовало бы «выгнать к собачьим чертям» из партии. Он считает, что ценности ЛГБТ не могут быть частью политической повестки. При этом сама Алешина подчеркивала, что и не собирается акцентировать на этом внимание в партийной работе.

Руководство «Гражданской инициативы» ее поддержало и выразило соболезнования близким депутата «в связи с настигшим его психическим расстройством», а также порекомендовало изучить Конституцию РФ и законы о партстроительстве.

«Это нормально»

По словам Константина Лукина, процесс ротаций в партиях сразу после больших парламентских выборов – традиционное явление. Это наиболее подходящее время для перезапуска руководящих органов для следующего электорального цикла, чтобы оценить работу новых лидеров и иметь возможность корректировать решения.

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