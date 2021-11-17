Горняк22: День участковых уполномоченных полиции в России 2021: поздравления с праздником

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Профессиональный праздник российских участковых отмечают ежегодно 17 ноября. Красивые и бодрые поздравления с Днем участкового в прозе и стихах – в праздничной подборке «Толка»

Поздравления с Днем участковых – 2021 в стихах

Смотрит пристально, сурово

На гражданских участковый:

Кто напился, кто подрался,

Или со шпаной связался?

Знает всех наперечет,

Словно звезды звездочет.

Наготове, начеку,

По звонку и по свистку.

Пожелаем вам терпения,

Выдержки, в работе рвения,

Стойкости и много сил,

Чтобы ангел вас хранил.

Пусть будет порядок везде и во всем,

Желаю всегда пресекать преступления!

Пусть опыт приходит к тебе с каждым днем,

Желаю тебе много сил и терпения!

Хочу пожелать в этот светлый денек,

Чтоб пользу народу твой труд приносил!

Пускай будет полным твой кошелек,

Чтоб ты все желания в быль воплотил!

Эй, начальник, как дела?

Снова жалоба пришла,

На соседей, на бомжей,

На попытки грабежей?

Нет, сегодня отдыхай,

Лучше праздник свой справляй,

А соседи с нами,

И бомжи с бомжами

Как-нибудь сегодня

Разберутся сами!

Поздравления в День участкового в прозе

Желаю, чтобы всегда на Вашем участке было тихо и спокойно, чтобы беспорядки не омрачали рабочие будни. Пусть статистика будет на Вашей стороне, а показатели зашкаливают положительным результатом. С гордостью поздравляю с Днем участкового!

Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть радость и любовь к справедливости не покидают ваше сердце. Пусть все тяготы службы будут вознаграждены миром и спокойствием живущих рядом. Желаю душевного равновесия, силы и мудрости в принятии решений.

С Днем участкового! Пусть всегда во всем будет порядок, чтобы на работе не уставать. Пусть уважают Вас и хвалят за проделанную работу, чтобы гордились и ценил работу Вашу. Желаю взлетов и побед!

Поздравления с Днем участкового – 2021 в СМС

Очень мудрый и суровый

Наш любимый участковый,

С праздником Вас поздравляем,

Легкой службы Вам желаем!

Ты — участковый милиционер,

Работа у тебя такая непростая,

Ты — доблести и храбрости пример,

В районе все об этом знают.

Вы — гроза шпаны окружной

И старушек добрый друг,

Вы нам очень, очень нужный,

И без вас мы как без рук!

Он к борьбе всегда готовый,

Наш российский участковый.

Знает каждого жильца,

В общем, просто молодца!

Помогает, защищает,

Пьяных граждан разгоняет.

Любви желаем, счастья долгого,

В прекрасный день — День участкового.

Источник – Поздравок

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