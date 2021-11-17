Горняк22: В Барнауле снова исчез терявшийся 1 сентября 11-летний мальчик
Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"
Всю ночь волонтеры вели поиски ребенка, однако, судя по всему, они так и не дали результатов. К утру 17 ноября мальчика еще не нашли
В Барнауле идут поиски пропавшего 11-летнего мальчика, сообщает «Лиза Алерт». Волонтеры уточнили, что 16 ноября он ушел в неизвестном направлении.Фото: Лиза Алерт
Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза серые.
Одежда: синяя куртка, черные штаны, синие ботинки, черная шапка.
Поисковики просят всех, кто что-либо знает о ребенке, позвонить по телефону 112.
Примечательно, что ребенок уже пропадал ранее. Так, он не вернулся домой после школьной линейки 1 сентября 2021 года. На следующий день его нашли сотрудники полиции возле одного из домов на улице Юрина и передали матери.