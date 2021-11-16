Горняк22: Мокрый снег и метели ожидаются 16 ноября в Алтайском крае

Снег Фото: Анна Меньшикова

Синоптики прогнозируют осадки до конца рабочей недели. При этом к выходным ожидается понижение температуры воздуха до -20 градусов ночью и -13 в дневное время

16 ноября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +1…-4, а местами по северу до -9 градусов. В отдельных районах ожидается снег, мокрый снег, возможна метель. На дорогах сохраняется сильная гололедица. Порывы северного ветра достигнут 12 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле во вторник похолодает до -2…-4 градусов. Временами пройдет снег, мокрый снег, на дорогах всё так же скользко. Ветер северный, 2-7 м/с.

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