Горняк22: Народные приметы. Что нельзя делать на Анну Холодную, 16 ноября

Женщина. Мороз. Холод Фото: Pexls

Девушки на Анну Холодную брались за рукоделие, а особенно за прядение льна и ткачество. Этим занятиям они посвящали долгие зимние вечера

Кто такая Анна Холодная

16 ноября в народном календаре звалось «Анна Холодная» – в честь святой княжны Анны Всеволодовны, память которой верующие чтут в этот день.

Что нельзя делать 16 ноября по народным приметам

В народном календаре с этой датой связан ряд запретов. По поверьям, нечистая сила спускалась на землю и разведывала, как живут люди. Нечисть якобы вела себя тихо, людям не вредила, однако крестьяне все-таки старались поберечься. Без нужды не покидали свой дом, избегали людных мест. Старались избегать дальней дороги и ссор.

Народные приметы на погоду на 16 ноября

Низкие облака – к холодам.

Вечерний мороз – к теплой зиме без особых перепадов температур.

Если дрова в печке ярко трещат, вскоре ударит мороз. Если же дрова плохо разгорались, можно ждать тепла. Дым от печки низко стелется – к потеплению, летит вниз – к холодам.

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ТОЛК