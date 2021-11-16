Горняк22: Алтайский минздрав рассказал, что делать, если закончился срок QR-кода

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Минздрав Алтайского края пояснил, можно ли ставить прививку от ковида раньше, чем через полгода после болезни, и что делать если работодатель непускает без QR-кода

Барнаульцев волнует вопрос ревакцинации от ковида раньше шестимесячного срока после выздоровления либо прививки. Минздрав Алтайского края пояснил, что делать, если закончился срок QR-кода, без которого многим нельзя выйти на работу.

Можно ли привиться раньше, чем через полгода?

«Можно ли сделать повторную вакцинацию раньше, чем через шесть месяцев после прививки или болезни? Ведь люди иногда заболевают и раньше, через 3-4 месяца», – написала «Толку» жительница Барнаула Алёна Попова.

Как пояснили в краевом минздраве, сроки ревакцинации изменять пока не планируют.

«Клинические исследования подтверждают, что иммунитет после вакцинации держится около шести месяцев, и начинает угасать к 9-12 месяцам. Министерство здравоохранения Алтайского края при назначении сроков повторной вакцинации руководствуется только методическими рекомендациями Минздрава РФ. В настоящее время информации об изменении сроков нет».

Как успеть вакцинироваться точно в срок?

Валерий Кузнецов поинтересовался, что делать, если на работе без QR-кода появиться нельзя, а на прививку не удастся попасть точно в день окончания действия старого сертификата. К тому же, отметил мужчина, код не приходит сразу, в день вакцинации.

«Зная срок повторной вакцинации, пациенту необходимо заранее записаться на прививку или запланировать визит в пункт, где не нужна предварительная запись. В день вакцинации можно поставить отметку в прививочный сертификат или взять в поликлинике справку, о том, что вы вакцинировались – эти документы работодатель обязан учитывать», – сообщили в региональном минздраве.

Также в ведомстве порекомендовали договариваться с работодателем о вариантах работы без кода.

Как скоро придет QR-код после вакцинации?

Владимир Новиков уточнил, сколько дней нужно ждать QR-кода.

По данным минздрава Алтайского края, после получения однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» QR-код приходит в течение трех дней. При вакцинации другими препаратами он будет доступен в течение этого же срока после введения второй дозы.

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