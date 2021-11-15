Горняк22: Соцсети: пьяный водитель легковушки сбил пешехода в Барнауле

Скорая помощь Фото: pixabay.com

На кадрах видно, что на обочине дороги лежит человек. Автомобиль при этом «завис» на краю дороги и чуть не съехал в кювет

Вечером 13 ноября в Барнауле на улице Трактовой водитель автомобиля Lada сбил пешехода, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидца, водитель был с признаками алкогольного опьянения. Пешехода увезли на машине скорой помощи. О его состоянии не уточняется.

Сейчас в ситуации разбирается полиция.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске автомобиль такси сбил десятилетнюю девочку.

ТОЛК