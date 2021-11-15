Горняк22: Что известно о грядущем коридоре затмений 2021 и когда он наступит

Луна. Коридор затмений Фото: Pexels

Ноябрьский коридор затмений — период между лунным и солнечным затмениями. При этом многие астрологи включают в коридор затмений две недели до и после этого периода

Когда коридор затмений в ноябре-2021

Последний коридор затмений 2021 года откроется 19 ноября и завершится 4 декабря. Коридор откроет лунное затмение, а завершит – солнечное.

В чем особенность коридора затмений

Поступки, которые люди делают во время коридора затмений, оказывает сильное влияние на их жизнь впоследствии.

«Изменить ситуацию мы сможем только спустя 9,5 лет или даже спустя 18,5 лет», – предупреждает астролог Алена Никольская издание «Sputnik Беларусь».

Период с 6 по 19 ноября будет благоприятен для смены работы и поиска себя в новом деле.

Конец ноября-2021 будет окутан мистическими настроениями, интересными совпадениями, ознаменуется приливом творческих сил, пишет gazeta19.ru. Период будет благоприятен для торговли, обучения, написания каких-либо важных работ. Важно сохранять спокойствие и не впадать в панику.

Лунное затмение 19 ноября 2021

Лунное затмение 19 ноября пройдет на оси Телец – Скорпион. Это сочетание созвездий позволит распознать способы, как заработать деньги, а Скорпион приумножит их. Лунное затмение заложит фундамент финансовых трендов на 2022-2023 годы.

Солнечное затмение 4 декабря 2021

Полное солнечное затмение 4 декабря пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов, а также по Антарктиде и продлится 1 минуту 54 секунды. В России его увидеть не получится, уточняет vesti-yamal.ru.

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