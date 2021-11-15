Горняк22: Алтайские следователи напомнили об уголовных статьях за «липовые» сертификаты

Сертификаты и значки о вакцинации Фото: zdravalt.ru

Следователи отмечают, что мошенники пользуются моментами замешательства людей, столкнувшихся с вопросом вакцинации, и продают им липовые бумажки

В Алтайском следкоме напомнили об уголовной ответственности за продажу и покупку сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Следователи рассказали, что услуги продавцов «липовых» сертификатов подпадают под статью уголовного закона о подделке, изготовлении и обороте недостоверного документа и наказывается лишение свободы сроком до двух лет.

При этом СКР привел реальные примеры уголовных дел в отношении, как продавцов, так и покупателей таких медицинских документов.

Так, по данным ведомства, в Башкортостане расследуют уголовное дело в отношении сотрудников лечебного учреждения, которых подозревают в изготовлении подложных документов о вакцинации и получении взяток.

«Однако и покупателям также могут грозить реальные тюремные сроки», – напоминают в следкоме.

К примеру, в Хабаровском крае привлекли к уголовной ответственности за дачу взяток несколько местных жителей, которые ранее купили сертификаты и на самом деде не вакцинировались.

«Поддельный документ является, прежде всего, самообманом и не способен защитить от вируса и сохранить жизнь», – подчеркнули в следственном ведомстве.

Здесь также добавили, что фиктивная вакцинация является неоправданным риском, который влечет негативные последствия.

«Какие именно – медицинские или уголовно-правовые – покажет время», – заключили в следкоме.

ТОЛК