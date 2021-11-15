Горняк22: Алтайские следователи напомнили об уголовных статьях за «липовые» сертификаты
Сертификаты и значки о вакцинации Фото: zdravalt.ru
Следователи отмечают, что мошенники пользуются моментами замешательства людей, столкнувшихся с вопросом вакцинации, и продают им липовые бумажки
В Алтайском следкоме напомнили об уголовной ответственности за продажу и покупку сертификатов о вакцинации от COVID-19.
Следователи рассказали, что услуги продавцов «липовых» сертификатов подпадают под статью уголовного закона о подделке, изготовлении и обороте недостоверного документа и наказывается лишение свободы сроком до двух лет.
При этом СКР привел реальные примеры уголовных дел в отношении, как продавцов, так и покупателей таких медицинских документов.
Так, по данным ведомства, в Башкортостане расследуют уголовное дело в отношении сотрудников лечебного учреждения, которых подозревают в изготовлении подложных документов о вакцинации и получении взяток.
«Однако и покупателям также могут грозить реальные тюремные сроки», – напоминают в следкоме.
К примеру, в Хабаровском крае привлекли к уголовной ответственности за дачу взяток несколько местных жителей, которые ранее купили сертификаты и на самом деде не вакцинировались.
«Поддельный документ является, прежде всего, самообманом и не способен защитить от вируса и сохранить жизнь», – подчеркнули в следственном ведомстве.
Здесь также добавили, что фиктивная вакцинация является неоправданным риском, который влечет негативные последствия.
«Какие именно – медицинские или уголовно-правовые – покажет время», – заключили в следкоме.