ГОРНЯК22 15.11.2021
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Горняк22: Удаленка для беременной. Как убедить работодателя отпустить работать из дома

Горняк22
11 часов Ago

Работа Фото: pixabay.com

Заставить работодателя перевести работника на удаленку нельзя. Но можно вынудить это сделать с помощью медицинского заключения

Жительница Барнаула Олеся Ч. обратилась в «Толк» с просьбой разъяснить, имеет ли она право уйти на удаленку с работы. Женщина забеременела, и в период вспышки коронавирусной инфекции опасается за свое здоровье и здоровье будущего ребенка.

«Я могу выполнять свою работу в удаленном режиме без какого-либо ущерба. Но я боюсь, что работодатель не пойдет мне навстречу», – рассказала женщина.

Потребовать не получится

С начала пандемии Роспотребнадзор в своем письме от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19» рекомендовал работодателям перевод сотрудников на удаленку, особенно лиц из групп риска: людей старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, и беременных женщин. Но эти рекомендации обязались исполнять не все регионы РФ.

«Требования к гражданам и организациям в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции устанавливаются на федеральном и региональном уровне.

В настоящее время на территории Алтайского края в указе губернатора есть только рекомендации о переводе работников на дистанционную (удаленную) работу», – сообщила «Толку» юрист Анастасия Коваленко.

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Отношения между работником и работодателем регламентируются Трудовым кодексом РФ. Изменение условий трудового договора, в том числе осуществление работником трудовой функции дистанционно, возможно по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения к трудовому договору, отмечает специалист.

«Правом требовать от работодателя перевода его на дистанционную работу работник не наделен. Но согласно ст. 312.9 ТК РФ работодатель вправе в одностороннем порядке переводить работников на дистанционную работу в исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части», – говорит Анастасия Коваленко.

В случае же предоставления беременной женщиной соответствующего медицинского заключения и по ее заявлению работодатель будет обязан перевести такого работника на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка, отмечает юрист.

В случае отсутствия медицинского заключения можно просто обратиться к начальству с соответствующим заявлением. Но тогда в случает отказа работодателя для работника остаются обязательными прежние условия трудового договора.

Как получить медицинское заключение

Барнаульский юрист Константин Смоликов отметил что беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе (ст. 254 ТК РФ).

Указанная правовая норма предусматривает возможность на основании медицинского заключения изменить условий труда для беременной женщины.

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До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя (абз. 2 ст. 254 ТК РФ).

«Из системного толкования абзаца 1 и абзаца 2 ст. 254 ТК РФ можно сделать вывод, что если на основании медицинского заключения изменить условия труда не представляется возможным, то в таком случае беременная женщина подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка за счет работодателя.

Могут ли врачи сделать вывод, что проезд в общественном транспорте на работу во время пандемии и отсутствие коллективного иммунитета в организации, где работает женщина – являются неблагоприятными факторами? Теоретически могут, но думаю, что нужно все же индивидуально подходить к каждой ситуации, так как особенности течения беременности и физиологические особенности у каждого человека отличаются», – говорит Константин Смоликов.

Но если у беременной женщины не будет на руках медицинского заключения, то в таком случае изменение условий труда для нее на основании ст. 254 ТК РФ невозможно.

«Понятие «удаленка» не является юридическим. Но думаю, вопрос о переводе на дистанционную форму работы при наличии заявления и медицинского заключения будет, кроме прочего, взаимовыгодным для работника и работодателя, так как это может быть хорошей альтернативой освобождения от работы с сохранением среднего заработка», – отметил Константин Смоликов.

В случае, если работодатель откажется перевести женщину на дистанционную работу даже при наличии на руках у нее медицинского заключения с рекомендацией о самоизоляции, можно обратиться за защитой своих прав в онлайн-приемную в трудовую инспекцию, а затем, если вопрос не будет решен, можно будет пойти в суд.

ТОЛК

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