Горняк22: В Бийске план вакцинации от коронавируса выполнен на 60%
Вакцина Фото: pixabay.com
С введением системы QR-кодов в Алтайском крае значительно выросли темпы вакцинации от коронавируса. В связи с этим в регионе стали открывать все новые точки, где можно поставить прививку
В Бийске на 60,2% выполнен план вакцинации от коронавируса. Так, по состоянию на 11 ноября в городе привились 96,3 тыс. человек, сообщает «Деловой Бийск» со ссылкой на заместителя главы города Антонину Мелихову.
Согласно намеченному властями плану, для достижения коллективного иммунитета в наукограде необходимо привить 160 тыс. взрослых горожан.
Поставить прививку в городе в следующих медучреждениях:
- Центральная городская больница
- Городская больница № 2
- Городская больница № 3
- Первая поликлиника
- Городская больница № 4
- Бийская центральная районная больница
- Консультативно-диагностический центр
Ранее сообщалось, что в Бийске открыли дополнительный пункт вакцинации от COVID.