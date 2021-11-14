Горняк22: Барнаульцы просят обустроить больше мест для отдыха и прогулок с детьми

Парк "Изумрудный" Фото: Виталий Барабаш

горожане уже направили свои предложения в администрацию. Сейчас их рассматривают и решают, какие именно места благоустроить

Барнаульцы просят увеличить количество мест для прогулок и занятия спортом в городе. Такие предложения поступили в мэрию в рамках инициативного бюджетирования. Об этом говорится в пресс-службе горадминистрации.

В частности, такую площадку просят построить в микрорайоне Затон. Около Водников, 16 затонцы предлагают проложить дорожки для катания на велосипедах и прогулок с колясками, установить скамейки и урны, высадить деревья. Сейчас на этом месте уже есть площадка с детскими горками и качелями, а проект позволит стать ей местом отдыха для жителей всех возрастов.

Кроме того, спортивную площадку предлагается сделать на территории лицея №130 Барнаула. Там есть спортобъект, однако он не отвечает запросам жителей.

ТОС Петровского микрорайона предлагает привести в порядок территорию, прилегающую к городской поликлинике №10. В частности, они хотят обустроить там пешеходные дорожки из тротуарной плитки, обустроить газоны и цветники, установить фонари и вазоны. Также они хотят, чтобы возле школы №68, появилась спортплощадка. Предполагается, что объект станет местом для занятий разными видами спорта: это волейбол, баскетбол, футбол и другие. Также здесь поставят уличные тренажеры.

Прием заявок на реализацию инициативных проектов закончилась 12 ноября. Итоги рассмотрения инициативных проектов подведут к 7 декабря.

Ранее сообщалось, что в 2022 году городской бюджет на реализацию инициатив населения выделил 20 млн рублей. На эти средства запланировано реализовать от 15 до 20 проектов.

ТОЛК