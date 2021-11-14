ГОРНЯК22 14.11.2021
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Горняк22: В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 49%

Горняк22
4 часа Ago

Вакцина Фото: pixabay.com

После введения системы QR-кодов в большинстве регионов в стране резко взлетели темпы вакцинации. Таким образом, общий уровень коллективного иммунитета стал расти

Уровень коллективного иммунитета вырос в России до 49%, сообщает федеральный оперштаб.

Так, первый компонент в стране получили 63 124 096 человек. Полную вакцинацию прошли около 58 млн человек.

Если сравнивать с прошлой неделей, уровень коллективного иммунитета в России вырос на 1%.

Ранее сообщалось, что в Бийске план вакцинации от коронавируса выполнен на 60%.

ТОЛК

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