Горняк22: Жители Первомайского района просят решить проблему с теплоснабжением в школе

Класс в школе Фото: комитет образования Барнаула

Ситуация с отоплением обсуждается в родительских чатах, беспокойство и недовольство среди людей нарастает. Родители просят решить проблему

Алтайские активисты требуют от краевого минобрнауки и администрации Первомайского района решить проблему с теплоснабжением в школе села Бобровка, сообщает пресс-служба регионального ОНФ.

Ранее родители школьников, поделились, что боятся аварии, которая может возникнуть из-за неисправной водонапорной башни в котельной. По словам сельчан, проблемы начались еще в прошлом отопительном сезоне. Однако местные жители заверили, что ни руководство школы, ни администрация не привели систему отопления в надлежащее состояние.

Активисты ОНФ обратились в минобрнауки Алтайского края и администрацию Первомайского района с просьбой провести ремонт в башне и в будущем перевести школу на газ.

Ранее сообщалось, что дольщики «Демидов парка» третью зиму мерзнут в своих квартирах.

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