Горняк22: Ветер, снег с дождем и метели прогнозируют синоптики 14 ноября в Алтайском крае
Снег. Зима Фото: Анна Меньшикова
Ночью столбики термометров опускаются до -10 градусов. Днем сохраняется «плюс», но регион сейчас оказался во власти осадков
Днем 14 ноября в Алтайском крае сохранится теплая погода до +1…+6 градусов. Местами в этот день возможны осадки – дождь, мокрый снег и снег. Вероятна слабая метель, а на дорогах – гололедица. Ветер подует юго-западный, с порывами до 15-20 м/с, сообщает ЦГМС региона.
В Барнауле в субботу потеплеет до +1…+3 градусов. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах по-прежнему сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.