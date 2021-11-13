Горняк22: Власти Алтайского края сообщили о нестабильных поставках медицинского кислорода

Больница Фото: pixabay.com

Летом этого года стало известно о нехватке кислорода в алтайских больницах. Тогда губернатор поручил найти выход из ситуации и нарастить собственные производственные мощности

Ситуация с поставками медицинского остается нестабильной, заявили в правительстве Алтайского края, о чем сообщает «Коммерсантъ».

«Жидкий кислород производят «Алтайстройдеталь» и «Алтайский химпром» имени Верещагина. Они вырабатывают 6 тонн газа в сутки, но половина уходит в соседнюю Республику Алтай», – рассказали краевые власти.

В минздраве отметили, что в настоящее время «Алтайстройдеталь» расширяется. На барнаульской площадке организации смонтировали оборудование, которое будет производить дополнительно 10 тонн в сутки.

Кроме того, кислород в регион поставляют из Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей, а также из Свердловской области, Ханты-Мансийска и Казахстана. На этой неделе поступила первая партия из Красноярского края.

«Ежедневные объемы поставок нестабильны, поскольку напрямую зависят от возможности предприятий в соседних субъектах. Минпромторг регулирует распределение», – заявили представители минздрава.

Краевой минздрав также занимается закупкой и установкой концентраторов кислорода. Средства на них выделили из федерального бюджета. Сегодня в регионе работает около 1 тысячи прикроватных концентраторов, которые производят кислород из воздуха.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Алтайский край входит в пятерку регионов, где есть проблемы с нехваткой медицинского газа. Летом на оснащение больниц концентраторами кислорода выделили 651,9 млн рублей. Предполагалось, что региону, достанется около 32,5 млн рублей.

ТОЛК