Горняк22: В Алтайском крае не будут делить студентов на привитых и не привитых

Вакцина Фото: pixabay.com

Пока алтайские вузы не торопятся вводить обязательную вакцинацию для студентов, однако профилактические меры в учебных заведения будут действовать

Алтайские вузы не намерены разделять студентов на вакцинированных и не вакцинированных. Об этом сообщили в пресс-службах учебных заведений.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что вузы якобы требуют всех студентов привиться в обязательном порядке. При этом тех, у кого нет прививок, не будут допускать к занятиям. Кроме того, со слов студентов, их будут делить на привитых и не привитых.

Представители учебных заведений заверили, что эти сведения не соответствуют действительности. Однако вузы вводят некоторые профилактические меры.

Так, по данным пресс-службы АлтГТУ, с 15 ноября в университете перейдут на смешанный формат обучения: поточные лекции будут проводить дистанционно с использованием электронных средств. Кроме того, в вузе рассматривают возможность использования видеоконференцсвязи или вузовской платформы с образовательным контентом.

В университете подчеркнули, что делить студентов на вакцинированных и невакцинированных никто не будет. Однако ряд ограничений все же будет работать. В частности, доступ в бассейн и легкоатлетический манеж университета будет только для тех, кому уже исполнилось 18 и только по QR-кодам. Однако при входе в корпуса и общежития QR-коды не понадобятся.

Во время очного обучения в вузе пообещали соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры безопасности. В вузе отметили также, что сбор информации о вакцинированных студентах проводят деканаты на основании требований методических рекомендаций о профилактике COVID-19 в вузах, поручения зампредседателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, Роспотребнадзора и главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю.

В педуниверситете вход студентов в корпуса и общежития студгородка обеспечивают с соблюдением стандартных противоэпидемиологических мер, отметили в пресс-службе АлтГПУ. Это бесконтактное измерение температуры, соблюдение масочного режима, обработка рук антисептиками. На базе здравпункта АлтГПУ сотрудники поликлиники №3 уже дважды проводили вакцинацию – 17,18 и 19 ноября в вузе проведут очередную централизованную вакцинацию и ревакцинацию.

«Принятие решения о вакцинировании – это личное и добровольное решение каждого. Наша задача мотивировать студентов, убеждать, создавать условия, чем мы и занимаемся», – прокомментировала ректор педуниверситета Ирина Лазаренко.

Что касается медуниверситета, при посещении учебных корпусов вуза от обучающихся не требуют предъявлять QR-код, однако студентам, сотрудникам вуза и гостям необходимо носить маску, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию и т.д, говорят в пресс-службе вуза.

Напомним, что ранее в минобрнауки заявили, что российский вузы могут водить QR-коды для посещения очных занятий. В пресс-службе отметили, что учебные заведения автономны в принятии решений по организации образовательного процесса. С 8 ноября вузы и научные организации могут проводить обучение студентов в дистанционном формате или в виде самостоятельной работы.

ТОЛК